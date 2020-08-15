شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل نُخبة من الأطباء إلى لبنان لمواجهة تداعيات انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت إلى مطار بيروت الدولي مجموعة من طائرات النقل العسكرية في رحلتها الخامسة وعلى متن أحدها نخبة من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر من التخصصات الطبية المختلفة والمقرر انضمامهم للعمل في المركز الصحي للجامعة العربية ببيروت، وذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، باستمرار فتح الجسر الجوي من المساعدات العاجلة المقدمة إلى الأشقاء في لبنان وتكثيفها لمساعدة أبناء الشعب اللبناني لتجاوز آثار انفجار مرفأ بيروت.

كما ضمت الرحلة شحنة كبيرة من الأدوية والمواد الغذائية الضرورية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

وأعرب الجانب اللبناني عن عميق شكره وامتنانه لمصر قيادة وحكومة وشعباً على موقفها الداعم والمستمر للجمهورية اللبنانية في مختلف المجالات واستمرار الجسر الجوى منذ بداية الأزمة وحتى الآن، تأتي تلك المساعي المصرية تأكيدًا على مساندة مصر الدائمة للبنان للعبور بها من أزمتها الحالية.