شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات العامة تنعى سمير الإسكندراني: قدم لوطنه خدمات جليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت المخابرات العامة، الفناة سمير الإسكندراني، الذي رحل عن عالمنا الجمعة عن عمر ناهز الـ82 عاما بعد صراع مع المرض.

وذكرت المخابرات العامة في نعيها للفنان الراحل سمير الإسكندراني: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. المخابرات العامة المصرية تنعي بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير الإسكندراني، الذي قدم لوطنه خدمات جليلة جعلت منه نموذجا فريدا في الجمع بين الفن الهادف الذي عرفه به المصريون وبين البطولة والتضحية من أجل الوطن رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. وللأسرة خالص العزاء»