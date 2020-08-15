- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الزمالة المصرية يزور الإسكندرية لبحث أوضاع المتدربين وزيادة عدد المستشفيات (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبلت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، السبت، وفد الزمالة المصرية برئاسة الدكتور مجدى الصيرفى، الأمين العام للزمالة المصرية، والدكتور عبدالسلام شلبي، الأمين العام المساعد.
وزار الوفد المقر الفرعى للزمالة بالإسكندرية، وتم عقد لقاء بقاعة مستشفى الرمد العام بين وفد الزمالة المصرية والمتدربين من أطباء الإسكندرية بحضور الدكتور خالد جمال عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة، لمناقشة المتدربين وعرض مشاكلهم.
وتم عقد لقاء في مركز التدريب بسموحة مع مدربى الزمالة المصرية بحضور الدكتورة عزة الفناجيلى، وكيلة المديرية، لمناقشة أحدث أنظمة التدريب، وزيادة عدد المستشفيات والأقسام الفنية المعتمدة، وإعداد المدربين حتى يتواكب مع الزيادة المضطردة في أعداد المتدربين.
رافق وفد الزمالة خلال زيارته للإسكندرية الدكتورة شيماء صبرى، منسقة الزمالة المصرية بالإسكندرية، والدكتورة هبة عارف، منسقة شؤون مقدمى الخدمة الطبية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,220
-
تعافي
57,858
-
وفيات
5,124
كانت هذه تفاصيل خبر وفد الزمالة المصرية يزور الإسكندرية لبحث أوضاع المتدربين وزيادة عدد المستشفيات (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.