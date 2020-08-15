شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الزمالة المصرية يزور الإسكندرية لبحث أوضاع المتدربين وزيادة عدد المستشفيات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، السبت، وفد الزمالة المصرية برئاسة الدكتور مجدى الصيرفى، الأمين العام للزمالة المصرية، والدكتور عبدالسلام شلبي، الأمين العام المساعد.

وزار الوفد المقر الفرعى للزمالة بالإسكندرية، وتم عقد لقاء بقاعة مستشفى الرمد العام بين وفد الزمالة المصرية والمتدربين من أطباء الإسكندرية بحضور الدكتور خالد جمال عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة، لمناقشة المتدربين وعرض مشاكلهم.

وتم عقد لقاء في مركز التدريب بسموحة مع مدربى الزمالة المصرية بحضور الدكتورة عزة الفناجيلى، وكيلة المديرية، لمناقشة أحدث أنظمة التدريب، وزيادة عدد المستشفيات والأقسام الفنية المعتمدة، وإعداد المدربين حتى يتواكب مع الزيادة المضطردة في أعداد المتدربين.

رافق وفد الزمالة خلال زيارته للإسكندرية الدكتورة شيماء صبرى، منسقة الزمالة المصرية بالإسكندرية، والدكتورة هبة عارف، منسقة شؤون مقدمى الخدمة الطبية.

وفد من الزمالة المصرية يزور مستشيفات الاسكندرية

وفد من الزمالة المصرية يزور مستشيفات الاسكندرية

وفد من الزمالة المصرية يزور مستشيفات الاسكندرية

وفد من الزمالة المصرية يزور مستشيفات الاسكندرية

وفد من الزمالة المصرية يزور مستشيفات الاسكندرية