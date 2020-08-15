شكرا لقرائتكم خبر عن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني يستقبل مدبولي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، عصر السبت، بمكتبه بالقصر الجمهوري، بحضور الوزراء من الجانبين السوداني والمصري.
وبحث اللقاء آفاق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الذي وصل البلاد صباح اليوم يرافقه وفد وزاري رفيع المستوى قد عقد جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره السوداني د. عبدالله حمدوك تطرقت الى أفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة.
وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز العلاقات والوصول بها الى آفاق اوسع.
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