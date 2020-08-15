شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنيا» تكشف حقيقة حدوث تلوث في ملوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا «فرع ملوى» انقطاع مياه الشرب وتلوثها بقرية قلبا وبعض العزب التابعة لها بشكل مستمر ودائم. وقال مسؤول بالشركة إن قرية قلبا يوجد بها محطة مياه إرتوازية يتم خلط مياه معصرة ملوى مع مياة محطة قلبا الإرتوازية، ونظرا لطول الخط الواصل بين معصرة ملوى وقرية قلبا فإن منسوب المياه يقل لكثرة الاستهلاك خلال فترة الصيف. وعن تلوث المياة بقرية قلبا، توجه فريق من إدارة التحليل الهيدروليكى للقرية، وتم أخذ عينات من أكثر من مكان، وتبين عدم وجود تلوث بالمياه في القرية.. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,220

تعافي 57,858

وفيات 5,124

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