شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع «مدبولي» مع رئيس مجلس السيادة السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى المرافق له، السبت، خلال زيارة الخرطوم في لقائين منفصلين بكل من الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى، والفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة.

وخلال اللقاء مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، نقل مدبولى تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخالص تمنياته للشعب السودانى الشقيق، بالتوفيق والازدهار في المرحلة القادمة، وتحقيق كل ما يصبو إليه السودان الشقيق من تقدم وتنمية.

وأطلع «مدبولى» «البرهان» على نتائج المباحثات المثمرة التي أجراها والوفد الوزارى المرافق، لاسيما في مجالات الصحة، والكهرباء، والنقل، والتبادل التجارى، مؤكداً على التوجيهات التي تلقاها من الرئيس السيسى قبيل الزيارة بالاستجابة لكل احتياجات الأشقاء في السودان، خاصة فيما يتعلق بمواجهة أضرار السيول، وتفعيل مبادرة علاج الأشقاء في السودان من فيروس سي.

من جانبه، أعرب الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان عن تقديره الكبير للدعم والمساندة من جانب الأشقاء في جمهورية مصر العربية، مشيداً في هذا الخصوص باهتمام الرئيس السيسى بالتواصل المستمر معه للاطمئنان على أحوال الشعب السودانى في مختلف النواحى.

وأضاف البرهان أن هذه الزيارة يجب استغلالها لتحقيق زخم متنام في علاقات البلدين، يتناسب مع علاقاتهما الأخوية والتاريخية.

وفى هذا الصدد، جدد رئيس الوزراء الدعوة التي وجهها الرئيس السيسى لرئيس مجلس السيادة السودانى، لزيارة مصر، وقد وعد «البرهان» بتلبيتها في أقرب وقت ممكن.

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وحول أزمة ملف «سد النهضة»، أبدى «البرهان» اتفاقه مع الموقف المصرى القائم على ضرورة الوصول لحلول تفاوضية، والامتناع عن أية إجراءات أحادية، بما يحقق تطلعات الدول الثلاث في التنمية.