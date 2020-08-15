شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقى عظة عبر الفضائيات ويتحدث عن السنة القبطية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، في العاشرة والنصف من صباح غدٍ الأحد، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي تذيعها قناة (أون تي ڤي)، ويهنئ قداسته خلال كلمته أبناء الكنيسة بعيد السيدة العذراء، والذي يحل يوم السبت المقبل، كما يتحدث عن الاستعداد الروحي للسنة القبطية الجديدة والتي تبدأ في الحادي عشر من سبتمبر المقبل.

كان قداسة البابا قد ألقى أولى عظات الأحد على القناة ذاتها، يوم الأحد 29 من مارس الماضي، ثم توالى على إلقاء العظة عدد من أحبار الكنيسة.

والثلاثاء الماضى، زار قداسة البابا تواضروس الثاني، مركز التخاطب وتنمية المهارات، بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث استقبله نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة والمشرف على الأسقفية ذاتها، وأجرى قداسة البابا حوار ودى مع مجموعة من الأطفال الذين يتلقون جلسات تخاطب وتنمية مهارات بالمركز .

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ومن ناحية أخرى استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي فى القاهرة، وفد من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمركز، وضم الوفد من المهندس سامح سليم رئيس قطاع موارد البيانات بالمركز، والمهندس فايز رزق الله مسئول إقليمي شمال ووسط الصعيد .

يذكر أن البابا تواضروس قد أدلى بصوته صباح الثلاثاء، فى انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بلجنته فى مدرسة القبة الفداوية الابتدائية بمنطقة الوايلى.