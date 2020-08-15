شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن مناقصة جديدة لشراء زيت الطعام المستورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة لتوريد زيت طعام مستورد بحذ أدنى 30 الف طن زيت صويا 10 آلاف طن زيت عباد ، والوصول خلال الفترة من 25 أكتوبر حتى 20 نوفمبر وأن جلسة فض المظاريف يوم 18 أغسطس الجارى.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ، تلقى تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة حيث أشار إلى أن شركتى الجملة " العامة والمصرية" قامت بصرف كافة السلع التموينية عن شهر أغسطس الجارى لكافة المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية لما يقرب من 35 ألف منفذ تموينى (بقالي التموين، فروع مشروع جمعيتى، المجمعات الاستهلاكية) ويتم صرفها للمواطنين.

وشدد المصيلحي ، على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.

Advertisements

ووجه المصيلحي قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.