شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أدار محافظ القاهرة أزمة انهيار عقار قصر النيل بوسط البلد؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع قصر النيل وسط القاهرة، صباح اليوم، انهيار عقار على مساحة 1500 متر، مكون من أرضى و4 أدوار، وتم فصل كافة المرافق عنه، ويوجد به شركة صرافة بالدور الأرضى ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.
ويستعرض ”الخليج 365” الإجراءات التي اتخذتها محافظة القاهرة بقيادة اللواء خالد عبد العال للتعامل مع الموقف:
1. المحافظ وصل عقب الانهيار بـ5 دقائق للإشراف على عمليات الإنقاذ.
2. شكّل لجنة لفحص العقارات المحيطة بالعقار المنهار.
3. تم إخلاء عقارين مجاورين لحين فحصهما إنشائيا.
4. تم إنقاذ 14 شخصا بينهم 4 مصابين وجار البحث عن شخصين تحت الأنقاض.
5. تم تسكين الأسرتين المتضررتين من انهيار العقار بحى الأسمرات وتسلموا وحدات مجهزة.
6. الأسر المتضررة تسلمت وحدات بديلة في أقل من ساعتين من انهيار العقار.
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