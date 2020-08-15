شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات.. وزير التعليم يسخر من "الثانوية الأزهرية" وإضاءة برج خليفة بعلم إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم السبت 15 أغسطس 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن عددا كبيرا من صفحات التواصل الاجتماعى أعادت تداول شائعة تخصيص وزارة التربية والتعليم لمكافأة قدرها 1000 جنيه لمن يقوم بالإبلاغ عن أماكن الدروس الخصوصية، وكان موقع فالصو قد كذب الشائعة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، وتبين أن وزير التعليم لم يدل بهذه التصريحات على الإطلاق.

كما أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أكد عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صرف مكافأة مالية للمواطنين حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية، وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف أى مكافآت مالية للمواطنين حال إبلاغهم عن مراكز الدروس الخصوصية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

كما رصد موقع فالصو، انتشار صور مفبركة على منصات التواصل الاجتماعى، تظهر إضاءة برج خليفة فى الإمارات بالعلم الإسرائيلى، بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات سيوقّع فى البيت الأبيض فى غضون ثلاثة أسابيع، لكنه بالبحث تبين أن الصورتين المتداولتين عن إضاءة برج خليفة فى الإمارات بعلم إسرائيل مركبتان، وليستا حقيقيتين.



شائعة إضاءة برج خليفة في الإمارات بالعلم الإسرائيلي

حسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أظهر التفتيش عن الصورة الأولى أنها منشورة فى مدوّنة سياحية عام 2019، لكن لا أثر لألوان العلم الإسرائيلي عليها، ما يشير إلى أن الصورة المتداولة معدلة.

أما الصورة الثانية، فهي نسخة معدلة من إضاءة برج خليفة بالعلم اللبنانيّ في الرابع من أغسطس تضامناً مع ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بالإضافة إلى أن الحساب الرسمي لبرج خليفة الذي يتولّى نشر صورٍ وفيديوهات عند تغيير إضاءة البرج، لم ينشر أي صور متعلّقة بإسرائيل.

وفى تقرير "فالصو" اليومى، تداول العديد من رواد السوشيال ميديا أخبار بشأن صدور قرارًا رسميًا بمنع الاختلاط في الجامعات، لكنه بالبحث خلف حقيقة تلك الأخبار المتداولة فى هذا الصدد وجدنا أنها شائعة قديمة، يتم تداولها قبل بداية العام الدراسى، ووجدنا أنه سبق وتم تداولها منذ عام 2018.



شائعة منع الاختلاط بالجامعات

من جانبه، كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن صدور قرار رسمى بمنع الاختلاط فى الجامعات‎‎المصرية مع بداية العام الدراسى وتخصيص أيام معينة لحضور كل منهما للجامعة بواقع 3 أيام للبنين و3 أيام للبنات فى الأسبوع، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.

وأكدت وزارة التعليم العالى أنه لم يصدر أى قرار رسمى من قبل الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات خاص بمنع اختلاط البنين والبنات، وتخصيص أيام معينة لحضور كل منهما للجامعة، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن محض شائعات لا أساس لها من الصحة.

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وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات نفت وزارة الأوقاف ما روجت له منصات السوشيال ميديا، من أنباء حول عودة صلاة الجمعة فى المساجد الأسبوع المقبل، مؤكدة انتهاءها من وضع تصورها للعودة التدريجية لصلاة الجمعة لمناقشته فى اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا لاتخاذ القرار المناسب.



شائعة عودة صلاة الجمعة في المساجد الأسبوع المقبل

وحسب بيان الأوقاف، فقد قررت الوزارة نقل شعائر صلاة الجمعة القادمة من مسجد النور بالقاهرة بذات الضوابط التى عمل بها الأسابيع الماضية، وبعدد محدود من العاملين بالأوقاف والتزام كافة إجراءات التباعد والإجراءات الاحترازية الوقائية ورفع أذان النوازل وصلاة الجمعة ظهرا بالمنازل والرحال.

وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، منشور مفبرك يتضمن تصريحات مفبركة لوزير التعليم الدكتور طارق شوقى على موقع تويتر، يسخر من نتيجة الثانوية الأزهرية، وقال فيها "ايه يا شيخ الأزهر ست طلاب بس الأوائل، التعليم عندكو لسة بعافية ولا إيه".

بالبحث حول حقيقة المنشور المتداول يبدو من الوهلة الأولى أن الحساب مزيف، والتصريحات مفبركة ولا يمكن أن يصدرها وزير التعليم، أو أى مسئول مصرى، كما نفى الوزير، علاقته بهذا المنشور المتداول قائلا: "هذا المنشور يخص حسابا مزيفا يستغل اسمى ولا علاقة لى به من قريب أو بعيد".



شائعة سخرية وزير التعليم من نتيجة الثانوية الأزهرية

وأضاف وزير التربية والتعليم، فى تصريحات صحفية: "أكن كل التقدير والاحترام لفضيلة شيخ الأزهر، ولمنظومة التعليم الأزهرى بكل المسئولين عنها"، مناشدا جميع متابعى موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعى عموما، بألا ينساقوا وراء مثل هذه الحسابات المزيفة التى تستغل أسماء المسئولين لإثارة الجدل والبلبلة فى الشارع المصرى.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه ليس له إلا حساب واحد فقط على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو حساب على موقع فيسبوك، مشددا: "لست مسئولا عن أى تصريح يتم تداوله خارج حسابى الرسمى أو خارج البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتي يتم نشرها على الصفحة الرسمي لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك، أو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الانترنت".

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم السبت، انتشرت صورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعم متداولوها أنها لـ"عناصر يرتدون البدلة العسكرية ملتحين، يعبثون بمكان الجريمة فى مرفأ بيروت، وقد وضعوا شارات الجيش على ألبستهم وقبعاتهم.

بالبحث عن حقيقة الصورة، تبين أنه بحسب صحيفة النهار اللبنانية، فإن هؤلاء الرجال عسكريون متقاعدون، والصور المتداولة لهم التقطت خلال مساعدتهم فى إزالة الركام فى الأشرفية، بحثاً عن أحياء.

الصحيفة قالت إن الألبسة أوالشارات العسكرية التي ظهروا بها تخصهم، وتعود إلى زمن خدمتهم العسكرية السابقة.

الصور المتداولة تبين أنها "لم تُلتقط في مرفأ بيروت" كما يذكر المنشور بل خلال مساعدتهم في رفع الركام بحى جعارة فى الاشرفية، بحثاً عن أحياء، وقد تم إنقاذ شخصين هناك، وانتشلت جثتا شخصين آخرين.