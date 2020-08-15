مدبولى فى الخرطوم.. زيارة المهام المصيرية غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى الخرطوم، وإعلان وزارة التعليم العالى المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة، وتفاصيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود التنمية الشاملة فى سيناء. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا...

واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا... مدبولى فى الخرطوم.. زيارة المهام المصيرية.. رئيس الوزراء: حملت رسالة من الرئيس السيسى لقيادات السودان تؤكد الحرص الشديد على تقديم كل سبل الدعم الممكن لأشقائنا فى هذه الفترة الدقيقة فى كل القطاعات

مدبولى فى الخرطوم.. زيارة المهام المصيرية.. رئيس الوزراء: حملت رسالة من الرئيس السيسى لقيادات السودان تؤكد الحرص الشديد على تقديم كل سبل الدعم الممكن لأشقائنا فى هذه الفترة الدقيقة فى كل القطاعات السيسى يوجه بمواصلة جهود التنمية الشاملة فى سيناء.. الرئيس يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات.. ويؤكد ضرورة الالتزام بتطبيق أحدث المعايير الإنشائية والتكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة

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«الأعلى للجامعات» يقرر تفويض اللجنة العليا للتنسيق لتحديد أعداد المقبولين بالعام الجديد.. المجلس يوافق على إجراءات بدء إنشاء 7 جامعات أهلية جديدة.. المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 97.60% لعلمى علوم و94.40% رياضة و79.90% للأدبى مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء حتى 15 سبتمبر.. المراكز التكنولوجية تواصل تلقى الطلبات.. والمحافظون يناشدون سرعة السداد

«القوى العاملة» تبدأ اليوم صرف 500 جنيه المنحة الثالثة لـ1.6 مليون عامل غير منتظم.. 2.4 مليون جنيه إجمالى الدفعات الثلاث.. والصرف بكارت ATM من 14 ألف ماكينة

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"قطر حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا قريبا".. "المتحدة للخدمات الإعلامية تصفع النظام القطرى

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الفصل فى تظلم المرشحين على الفرز فى «الشيوخ» الأحد.. المستشار لاشين إبراهيم: التزمنا بالفصل فى التظلمات بعدالة القاضى.. وإعلان نتيجة الجولة الأولى الأربعاء

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