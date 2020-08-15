شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات العامة تنعى الفنان سمير الإسكندراني: قدم لوطنه خدمات جليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت المخابرات العامة المصرية الفناة سمير الإسكندراني، الذى رحل عن عالمنا أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ 82 عاما بعد صراع مع المرض.

وذكرت المخابرات العامة فى نعيها للفنان الراحل سمير الإسكندراني: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. المخابرات العامة المصرية تنعي بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير الإسكندراني، الذي قدم لوطنه خدمات جليلة جعلت منه نموذجا فريدا في الجمع بين الفن الهادف الذي عرفه به المصريون وبين البطولة والتضحية من أجل الوطن رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. وللأسرة خالص العزاء"