شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نبحث عن شخصين تحت الأنقاض طبقا لبلاغ حارس عقار قصر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فور تلقينا البلاغ بانهيار عقار قصر النيل انتقلت الجهات إلى المكان وقامت الحماية المدنية بالتعامل وتم إخراج 14 مواطنا من العقار، وكانوا من العاملين بالمكاتب وسكان الشقتين، وكانت هناك 4 إصابات بين حالات اختناق وكسور .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى: يوجد شخصين تحت الأنقاض طبقا لبلاغ حارس العقار والحماية المدنية تعمل على إخراجهما، وبالنسبة للأسرتين اللتين كانت تقطنان العقار تم تسكينهما بشقتين بحى الأسمرات وتم تسليمهما الشقق، واللجنة الهندسية تكتب تقريرها النهائي ولم يتم تحديد سبب لانهيار العقار حتى الآن.

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وتابع: تم إخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار كإجراء احترازى وسيتم إعادتاهم إلى عقاراتهم بعد التأكد من حالة المبانى