شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إعلان التنسيق بـ 97.60% لعلمى علوم و94.40% رياضة و79.90% للأدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها إعلان المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة، وزيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى السودان.

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2020، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى شبكة الإنترنت، وقد تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22/8/2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020.

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جمهورية السودان الشقيقة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والرى والصحة والسكان والتجارة والصناعة، وعدداً من مسئولى الجهات المعنية، فى زيارة تستغرق يوما واحداً؛ وذلك لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما فى ذلك ملف سد النهضة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة جهود التنمية الشاملة فى شبه جزيرة سيناء وفق مخطط الدولة الاستراتيجى، لتعزيز الرقعة العمرانية والمجتمعية مكتملة الجوانب فى سيناء، فضلا عن توفير فرص العمل.

يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لمواجهة صعبة عندما يلتقى مع مصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم، السبت باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز العائدة بعد توقف لمدة طويلة منذ مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص12.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى لمشروعات التحول التدريجى إلى «مصر الرقمية»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية الرامية لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات

يقوم رجال الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء انتصار منصور مدير الإدارة، بعمليات بحث عن 3 اشخاص أسفل ركام العقار المنهار بشارع قصر النيل، وسط تواجد سيارات الإسعاف بمحيط العقار لنقلهم إلى المستشفى، وتم فرض كردون أمنى بمحيط العقار لمنع وصول الأهالى إلى المكان، ولتسهيل قيام رجال الحماية المدنية بعمليات البحث أسفل الأنقاض.

التقي الفريق أول محمد زكى ،القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من الضباط المعينين لتولى الوظائف القيادية بالقوات المسلحة.

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استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار فتح الجسر الجوى من المساعدات العاجلة المقدمة إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية وتكثيفها لمساعدة أبناء الشعب اللبنانى لتجاوز أثار انفجار مرفأ بيروت.

أفادت وسائل إعلام يونانية برصد غواصة تابعة للبحرية التركية في المياه الإقليمية للبلاد، في ظل تصعيد التوتر بين أثينا وأنقرة في شرق المتوسط، وحسب القارير، رصدت رادارات الجيش اليوناني غواصة من نوع 209 وسط بحر إيجه، لكنها اختفت من الشاشات مجددا بعد وقت قصير، وأرسل الجيش اليونانى إلى المنطقة مروحيات مضادة للغواصات تمكنت من رصد الغواصة مجددا.

قررت وزارة الداخلية استئناف الزيارات بجميع السجون العمومية والليمانات وفقاً لضوابط محددة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا.

دعا البابا فرنسيس اليوم السبت إلى الحوار بين مصر وإثيوبيا والسودان بسبب الخلاف الدائر حول سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل.

تستعد الهيئة القومية للأنفاق لافتتاح الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور غدا الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الأختبارات.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85 %.

كشفت تقارير صحفية عن وجود تهديد قوى من ليونيل ميسى نجم برشلونة بالرحيل عن الفريق، بعد الخسارة الثقيلة أمس من بايرن ميونخ 8-2 فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، ووفقًا لما ذكرته شبكة إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، فإن ميسى هدد بالرحيل حال عدم إجراء تغييرات جذرية، أهمها إقالة المدرب كيكى سيتين،

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أن الزمالك لن يتنازل عن حقوقه في أى قضية أو ملف مهما كانت الأسباب، والنجاح في ملف كهربا جاء بعد تقديم كل الأوراق والمستندات التي تدعم موقفنا، وأكد أحمد مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك أنه يحترم كل الأندية المصرية، ودائمًا نبتعد عن الإثارة، موضحًا أن الإيفوارى كوليبالى لاعب الاهلى السابق والنجم الساحلى حاليًا تم عرضه على نادى الزمالك.

انهار محمد فؤاد المهندس حزنا على النجمة الكبيرة الراحلة شويكار، بمجرد وصوله المستشفى الذى يرقد فيها جثمان الراحلة، والمقرر تشييع جثمانها بعد قليل من منطقة المهندسين، لدفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.