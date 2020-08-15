شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية مصرية مدمرة لـ كورونا بـ20 جنيهًا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عن أن هناك دراسة إكلينيكية تمت على الحيوانات توصلت إلى اكتشاف نوعين من الأدوية يؤدى استخدامهما إلى تحسن وصول الدواء للمستقبلات الموجودة بفيروس كورونا وبالتالي تدميره.
وفى هذا الفيديو، نتعرف معًا على تفاصيل ما أعلن عنه المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، حول الأدوية المتوفرة فى السوق المصرية للقضاء على كورونا.
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