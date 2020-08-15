اندلاع حريق في شقة بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: اندلع حريق في وحدة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، اليوم السبت. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني بدائرة سم الهرم. دفع اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء. وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط العقار محل البلاغ؛ لتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني، وحرصا على سلامة المواطنين.

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