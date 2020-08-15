تجديد حبس عاطل بتهمة ترويج مواد مخدرة في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس مسجل خطر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة ترويجه موادًا مخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذًا من دائرة قسم شرطة المرج مركزًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
البداية كانت بورود معلومات لقسم شرطة المرج، تفيد بقيام المتهم "ا. ا. م" مسجل خطر بالإتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم في مسكنه، وبتفتيشه عثر معه على 5 لفافات من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 700 جنيه وهاتف محمول.
وبسؤاله اعترف بالإتجار في المواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
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