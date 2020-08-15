الأمن الاقتصادي: ضبط 8161 قضية تموينية متنوعة في 7 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات. وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 8161 قضية تموينية متنوعة، جاءت على النحو التالي: ضبط 112 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 776 أسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم 104760 جنيه، وضبط 28 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 72976 لتر لبيعها في السوق السوداء. Advertisements وضبطت الأجهزة الأمنية 8021 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 5335,806 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 220 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت 257,890 طن، وكذا ضبط 95 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 7,740 طن. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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