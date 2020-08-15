مصر | حبس مدير مصنع لحوم فاسدة بالقطامية

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس مدير مصنع لحوم فاسدة بالقطامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة حبس مدير مصنع لتصنيع اللحوم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحيازته 1.450 طن لحوم فاسدة بمنطقة القطامية، وطالبت بتحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهم.

ووجهت له النيابة تهمة الغش التجاري والتدليس علي جمهور المستهلكين.

البداية تعود عندما تمكنت مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته (1،450 طن سلع غذائية مقطعات كبدة، مقطعات لحوم، بانيه دواجن) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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وفي سياق أخر.. أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية اليوم الأحد، باستدعاء الشهود العيان في واقعة حادث انقلاب سيارة ترحيلات بطريق المقطم مما أسفر عن مصرع شرطي وإصابة 8 مجندين، تمهيدا للاستماع إلي أقولهم.

كما طالبت بالتحفظ علي كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة وتفريغها وإرسال تقرير وافي بها، وأمرت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بوقوع حادث مرورى ووجود متوفى ومصابين بطريق المقطم والانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة أمن مركزى أعلى منزل المقطم، وأسفر عن وفاة شرطي وإصابة8 آخرين وقام رجال المرور برفع حطام الحادث وإعادة فتح الطريق مرة أخرى.