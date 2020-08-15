مصر | انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن بالأزبكية

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن بالأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الأزبكية شمال القاهرة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل مخزن ولكشف ملابساته واسبابه وحصر التلفيات والخسائر الملحقه به، وطالبت بسرعة اجراءات المباحث التكميلية حول الحادث.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن تجارى في شارع السبتية بمنطقة الأزبكية، وأمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من انقاذ 10 شخصا من داخل العقار المنهار بشارع النيل التابع لقسم شرطة عابدين.

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وأصيب شخصان آخران وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج فيما تم إسعاف شخصان آخران بمكان الحادث ولا يوجد متوفيين حتى الآن.

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسلالم هيدروليكية لانقاذ العالقين داخل العقار المنهار جزءيا بشارع القصر بمنطقة قصر النيل.

وانتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يرافق القيادات الأمنية بالعاصمة إلى مكان حادث انهيار جزءى بأحد العقارات بمنطقة قصر النيل.

ووقع منذ قليل انهيار جزئى بأحد العقارات بشارع قصر النيل وانتقلت اجهزة الامن لمكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بوقوع انهيار جزءى بأحد العقارات بشارع قصر النيل وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن وتبين انهيار بأحد العقارات وجارى التعامل مع الموقف.