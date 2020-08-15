مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. انهيار عقار جزئي بقصر النيل والجوازات تقدم تسهيلات

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. انهيار عقار جزئي بقصر النيل والجوازات تقدم تسهيلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا المهمة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة المتهم "أحمد.م" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بمنطقة السيدة زينب.

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قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفى على، في القضية رقم 765 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بمحاوله حرق مبني حي الوراق، لجلسة 14 سبتمبر للمرافعة.

تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من انقاذ 10 شخصا من داخل العقار المنهار بشارع النيل التابع لقسم شرطة عابدين.