مصر | 19 سبتمبر.. الحكم في استئناف منار سامي فتاة "التيك توك"

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر 19 سبتمبر.. الحكم في استئناف منار سامي فتاة "التيك توك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنح استئناف طنطا الاقتصادية، اليوم السبت، قضية "فتاة التيك توك" منار سامي، المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 595 جنح اقتصادية، إلى جلسة ١٩ سبتمبر القادم للنطق بالحكم.

وكانت أطلقت مباحث كفر شكر، فجر الأحد الماضي سراح منار سامي، المعروفة إعلاميا ب"فتاة التيك توك".

وقال هاني بسيوني، محامي المتهمة أن حكم غيابي في قضية تبديد في تعطل إجراءات الإفراج عن منار سامي الشهيرة بـ"فتاة التيك توك" من مقر محبسها بمركز كفر شكر، حيث أوضح الاستعلام الأمني أن المتهمة عليها حكم غيابي في قضية تبديد بالشيخ زايد.

فيما أشار هاني بسيوني، إلى أنه جار إجراء معارضة بالحكم الغيابي، والذي صدر بحق موكلته تمهيدًا لإنهاء إجراءات الإفراج عنها.

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كانت قضت محكمة طنطا الاقتصادية، بمعاقبة منار سامى فتاة التيك توك في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف حنيه غرامة، وإلزمها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب

وكان المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها أحال المتهمة، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا بتهم التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بنشر فيديوهات خادشه للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة.

وعلق هاني بسيوني، محامي "منار سامي" الشهيرة بفتاة التيك توك، في وقت سابق على تجديد حبسها ١٥ يوم للمرة الثانية، أنه سيتقدم غدا بطلب استئناف على هذا الحكم

وقال "بسيوني"، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن موكلته من خلال نشر الفيديوهات على التيك توك لا تقصد التحريض على الفسق وكانت مجرد أغاني تتمايل معها، مشيرًا أن الفتاة من خلال عرضها الفيديوهات لو كانت تقصد التربح، فلماذا أقامت دعاوي نفقة ضد زوجها للانفاق عليها وعلى طفلتها التي تبلغ من العمر ٣ سنوات.

وأضاف المحامي، أن الفتاة منار سامي ضحية المجتمع، مشيرا أن الفتاة ليس وحدها تثير الغرائز كما قيل في التحقيق، وأن هناك الكثير من الفتيات يتجولون في الشوارع بملابس عارية تثير الغرائز والمجتمع متوافق عليه.