أخبار مصر | جهاز المخابرات ينعى وفاة "سمير الإسكندراني"

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر جهاز المخابرات ينعى وفاة "سمير الإسكندراني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت المخابرات العامة المصرية وفاة الفناة سمير الإسكندراني، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة عن عمر يناهز 82 عامًا.

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وأكد جهاز المخابرات العامة في نعيها للفنان الراحل سمير الإسكندراني: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. المخابرات العامة المصرية تنعي بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير الإسكندراني، الذي قدم لوطنه خدمات جليلة جعلت منه نموذجًا فريدًا في الجمع بين الفن الهادف الذي عرفه به المصريون وبين البطولة والتضحية من أجل الوطن رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. وللأسرة خالص العزاء".