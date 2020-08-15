أخبار مصر | جهاز المخابرات ينعى وفاة "سمير الإسكندراني"

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر جهاز المخابرات ينعى وفاة "سمير الإسكندراني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نعت المخابرات العامة المصرية وفاة الفناة سمير الإسكندراني، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة عن عمر يناهز 82 عامًا.
وأكد جهاز المخابرات العامة في نعيها للفنان الراحل سمير الإسكندراني: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. المخابرات العامة المصرية تنعي بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير الإسكندراني، الذي قدم لوطنه خدمات جليلة جعلت منه نموذجًا فريدًا في الجمع بين الفن الهادف الذي عرفه به المصريون وبين البطولة والتضحية من أجل الوطن رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. وللأسرة خالص العزاء".
وتوفى الفنان سمير الإسكندرانى عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض داخل مستشفى النزهة، حيث كان يتلقى العلاج هناك، وشيع جثمانه الجمعة بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.
وقال الإسكندراني في أحد حواراته إن عمله مع المخابرات مرحلة أساسية وفارقة بحياته، مؤكدًا أن أحد أجداده كان يهوديا واعتنق الإسلام، وحاول أحد الإسرائيليين تجنيده أثناء دراسته في إيطاليا، وساهم في إسقاط 6 شبكات تجسس إسرائيلية داخل مصر.