أخبار مصر | فرج عامر عن تجريم التنمر: التشريع الجديد يهدف إلى مواجهة الظاهرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر فرج عامر عن تجريم التنمر: التشريع الجديد يهدف إلى مواجهة الظاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بعرض مشروع قانون مواجهة ظاهرة التنمر، على الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب والمقررة الأحد، مؤكدا أن هذا الأمر يعكس ارتباط مجلس النواب بالشارع وتدخله سريعا لمواجهة أية ظواهر سلبية تنتشر به.

وأشار عامر، في بيان له، إلى أنه من أول المطالبين بهذا التشريع، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة التنمر التي تعد من الظواهر المتنامية والتي تشكل خطرًا كبيرا على المجتمع وتترك العديد من الآثار السلبية على نفسية المواطنين.

وأوضح: يهدف مشروع القانون إلى مكافحة العنف وتحقيق العدالة والسلام الإجتماعي في المجتمع وذلك من خلال تجريم التنمر وتوضيح مفهومه وحالاته بشكل شامل.

ونوه: سوف يصبح التنمر بعد هذا القانون جريمة يعاقب عليها التشريع المصري مع تشديدها في حالات معينة تسحق هذا الأمر، ومنها كون المجني عليه عامل لدى الجاني.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، خروج 968 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 57858 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 96220 حالة من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها، و5124 حالة وفاة.