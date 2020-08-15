أخبار مصر | وزير الدفاع: مصر ستظل وطنًا أمنًا بتضحيات أبنائه

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع: مصر ستظل وطنًا أمنًا بتضحيات أبنائه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من الضباط المعينين لتولى الوظائف القيادية بالقوات المسلحة.

وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء مصر الذين فاضت أرواحهم من أجل حماية الوطن وصون مقدساته.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة والتى تعتبر مسئولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة فى أعناقهم من أجل أن تبقى راية الوطن عالية.

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وأشار القائد العام إلى أهمية إعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة لتولى الوظائف القيادية فى كافة مناصب الحياة العسكرية، والارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا على دراية كاملة بكل ما يدور من أحداث إقليمية وعالمية وانعكاساتها على الأمن القومى المصرى.

وأكد الفريق أول محمد زكى علي أن مصر ستظل وطنًا أمنًا بتضحيات أبنائه ووحدة نسيجهم الوطنى المتماسك، مشيرًا إلى أهمية نشر الوعى بمخاطر الحروب غير النمطية والمحاولات الخبيثة لزعزعة الاستقرار والعمليات الإجرامية الممنهجة التى تسعى إلى هدم الأوطان.

وأدار القائد العام حوارًا مع القادة والضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا، وأوصى القائد العام القادة بضرورة التواصل مع المرؤوسين على كافة المستويات والاهتمام بدراسة العلوم العسكرية والجرأة فى اتخاذ القرار، ومواصلة البحث والإطلاع فى مجالات المعرفة العسكرية والمدنية التى تعينهم على أداء مهامهم.