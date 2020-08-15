أخبار مصر | وصول مجموعة من طائرات النقل العسكرية إلى لبنان لتقديم مساعدات

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر وصول مجموعة من طائرات النقل العسكرية إلى لبنان لتقديم مساعدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت إلى مطار بيروت الدولى مجموعة من طائرات النقل العسكرية فى رحلتها الخامسة وعلى متن أحدها نخبة من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر من التخصصات الطبية المختلفة والمقرر انضمامهم للعمل فى المركز الصحى للجامعة العربية ببيروت.

وذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار فتح الجسر الجوى من المساعدات العاجلة المقدمة إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية وتكثيفها لمساعدة أبناء الشعب اللبنانى لتجاوز أثار انفجار مرفأ بيروت.

كما ضمت الرحلة شحنة كبيرة من الأدوية والمواد الغذائية الضرورية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

هذا وأعرب الجانب اللبنانى عن عميق شكره وامتنانه لمصر قيادة وحكومة وشعبًا على موقفها الداعم والمستمر للجمهورية اللبنانية فى مختلف المجالات واستمرار الجسر الجوى منذ بداية الأزمة وحتى الآن، تأتى تلك المساعى المصرية تأكيدًا على مساندة مصر الدائمة للبنان للعبور بها من أزمتها الحالية.