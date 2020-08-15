أخبار مصر | سكرتير عام محافظة القاهرة يكشف حالة مصابي عقار قصر النيل المُنهار (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر سكرتير عام محافظة القاهرة يكشف حالة مصابي عقار قصر النيل المُنهار (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصطفى عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، عن حالة مصابي انهيار العقار رقم 50 بشارع قصر النيل.

وأوضح "عبدالعزيز"، أن عدد المصابين حالتين ومستقرين وليس بهم إصابات بالغة فقط حالات اختناق من الانهيار وأتربه على جسدهم.

وقال "السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة"، إنه تم إنقاذ 13 شخص بواسطة رجال الحماية المدنية، وتم نقلهم للمستشفى للإطمئنان على حالتهم الصحية.

وأعلنت محافظة القاهرة، أن عمليات البحث في انهيار عقار ٥٠ شارع قصر النيل، أسفرت عن إنقاذ العديد من الأشخاص وإسعاف اثنين بالموقع ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر حتى الآن.

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وتستمر عمليات الإنقاذ وتواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع عقار ٥٠ قصر النيل المنهار منذ قليل.

وأوضحت المحافظة، انتقال الإسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة والقيادات الأمنية، مع استمرار تواجد المحافظ اللواء خالد عبد العال، بموقع الانهيار.

وأوضحت محافظة القاهرة، أن العقار المنهار على مساحة ١٥٠٠ متر ومكون من أرضى وأربعة أدوار وتم فصل كافة المرافق عنه.