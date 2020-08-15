أخبار مصر | عاجل.. حقيقة وجود حريق كبير بمحطة مترو العتبة

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. حقيقة وجود حريق كبير بمحطة مترو العتبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم السبت ما تداول حول وجود حريق كبير بمحطة مترو العتبة.

وأوضح عبدالهادي في تصريحات خاصة إلى الخليج 365 أن ما حدث هو مجرد "رائحة شياط" انتشرت في المكان مسببة الذعر للجماهير، مؤكدا أن خطوط المترو الثلاثة تعمل بشكل طبيعي وفقا لمواعيد عمل وتشغيل القطارات.

جاء ذلك بعدما تم تداول خبر اندلاع حريق كبير في محطة مترو العتبة، وهي احد أهم المحطات التبادلية في المترو، حيث تربط الخط الأول والثاني بالخط الثالث المتجه إلى محطة عدلي منصور.

في سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 968 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 57858 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في يوم ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 96220 حالة من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها، و5124 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.