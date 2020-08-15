أخبار مصر | الأسرتين المتضررين من انهيار عقار قصر النيل يتسلمون وحدتين بحي الأسمرات (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الأسرتين المتضررين من انهيار عقار قصر النيل يتسلمون وحدتين بحي الأسمرات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتسكين الأسرتين المتضررتين من حادث انهيار العقار رقم 50 شارع قصر النيل، في وحدتين سكنتين مجهزتين بالأثاث والأجهزة الكهربائية بمدينة الأسمرات على الفور.

ووجه الأهالي الشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لاستلامهم وحدات سكنية مجهزة خلال ساعتين من انهيار العقار.

وأعلنت محافظة القاهرة، أن عمليات البحث في انهيار عقار ٥٠ شارع قصر النيل، أسفرت عن إنقاذ ١٤ شخصا وإسعاف اثنين بالموقع ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر حتى الآن.

وأوضحت المحافظة، انتقال الإسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة والقيادات الأمنية، مع استمرار تواجد المحافظ اللواء خالد عبد العال، بموقع الانهيار.

وأوضحت محافظة القاهرة، أن العقار المنهار على مساحة ١٥٠٠ متر ومكون من أرضى وأربعة أدوار وتم فصل كافة المرافق عنه.