أخبار مصر | أهالي مفقود بعقار قصر النيل: "قولناله متروحش تبات هناك" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر أهالي مفقود بعقار قصر النيل: "قولناله متروحش تبات هناك" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حنفي أحمد حسن محامي صاحب أحد المفقودين أسفل عقار قصر النيل المنهار، إننا لم نستطيع العثور على أحد زملائنا تحت الأنقاض.

وتابع "حنفي" في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، قائلًا "بنحاول نتواصل معه على التيلفون مبيردش، وهوا في الغالب تحت الأنقاض لأنه علطول بيبان هنا".

وأضاف "أخر مرة كلمته امبارح العشاء وقلي إنه رايح المكتب من بدري، ومن ساعة ما عرفنا خبر الانهيار واحنا بنحاول نتصل بيه ولكن مفيش أي اثر لي".

واستكمل "أن العقار حالته مستقرة ومكنش في اي دليل إنه ينهار ولكننا اتفاجئنا بسقوطه"

وبدورها قالت منى محمد مالكة مصنع ملابس بالعقار المُنهار، "فوجئنا بسقوط العمارة الصبح والعامل اللي كان معانا مفيش أي أخبار عنه لحد دلوقتي، وكان بايت في الدور الرابع مع أحد صديق له ولحد دلوقتي مش عارفين نوصل الاثنين".

وأضافت "وأخر مكالمة جمعتنا كانت امبارح بليل وقولناله متبتش وروح نام في بيتك صمم إنه يبات في المصنع".

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وكان قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار رقم 50 شارع قصر النيل المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

كان محافظ القاهرة قد انتقل على الفور لموقع العقار المنهار وأشرف على عمليات الإنقاذ مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث والإسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة والقيادات الأمنية واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية والسكرتير العام والمساعد لمحافظة القاهرة وياسر عبد العزيز رئيس حى عابدين.

والعقار المنهار مسجل طراز معمارى وصادر له قرارين تنكيس ومحضر عدم تنفيذ ويقع على مساحة ١٥٠٠ متر ومكون من ارضي وأربعة ادوار ويوجد به شركة صرافة ومعرض موبيليا مغلق بالدور الأرضي ومحلات ملابس ومكاتب إدارية وتجارية، وتم فصل كافة المرافق عنه فور وقوع الانهيار..

وأسفرت عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن عن إنقاذ ١٤ شخص وإسعاف اثنين بموقع الانهيار وتم نقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر لتلقى العلاج اللازم.