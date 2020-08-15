أخبار مصر | شاهد عيان يروي تفاصيل مؤثرة لحظة انهيار عقار قصر النيل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد عيان يروي تفاصيل مؤثرة لحظة انهيار عقار قصر النيل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحد شهود العيان على انهيار عقار قصر النيل، إن العقار انهار في تمام الساعة العاشرة والنصف تقريبًا من صباح اليوم.

وأوضح في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، "كنت قاعد على الكرسي مرة واحدة لقيت هزة ضخمة غريبة، فا جريت على طول من صوت الانهيار، وحسيت أن الليل جيه فجاءه من شدة الانهيار ومشوفتش غير سواد".

وروى شاهد العيان استغاثة أحد المواطنين الذي انهار العقار علية قائلًا: "عمال يستغاث بيا وأنا مش عارف اعمله حاجة عشان الحق نفسي أنا كمان".

وكان قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار رقم 50 شارع قصر النيل المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.

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كان محافظ القاهرة قد انتقل على الفور لموقع العقار المنهار وأشرف على عمليات الإنقاذ مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث والإسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة والقيادات الأمنية واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية والسكرتير العام والمساعد لمحافظة القاهرة وياسر عبد العزيز رئيس حى عابدين.

والعقار المنهار مسجل طراز معمارى وصادر له قرارين تنكيس ومحضر عدم تنفيذ ويقع على مساحة ١٥٠٠ متر ومكون من ارضي وأربعة ادوار ويوجد به شركة صرافة ومعرض موبيليا مغلق بالدور الارضي ومحلات ملابس ومكاتب إدارية وتجارية، وتم فصل كافة المرافق عنه فور وقوع الإنهيار..

وأسفرت عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن عن انقاذ ١٤ شخص وإسعاف إثنين بموقع الإنهيار وتم نقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر لتلقى العلاج اللازم.