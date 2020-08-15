أخبار مصر | استمرار رفع أنقاض عقار قصر النيل المنهار للبحث عن المفقودين (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 07:25 مساءً - انت الان تقراء خبر استمرار رفع أنقاض عقار قصر النيل المنهار للبحث عن المفقودين (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محافظة القاهرة، إزالة أنقاض عقار قصر النيل المُنهار، للبحث عن المفقودين أسفل العقار، وذلك وسط تواجد أمني مكثف بموقع الحادث والإسعافات.

وأعلنت محافظة القاهرة، أن عمليات البحث في انهيار عقار ٥٠ شارع قصر النيل، أسفرت عن إنقاذ ١٤ شخصا وإسعاف اثنين بالموقع ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر حتى الآن.

وأوضحت المحافظة، انتقال الإسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة والقيادات الأمنية، مع استمرار تواجد المحافظ اللواء خالد عبد العال، بموقع الانهيار.

وأوضحت محافظة القاهرة، أن العقار المنهار على مساحة ١٥٠٠ متر ومكون من أرضى وأربعة أدوار وتم فصل كافة المرافق عنه.