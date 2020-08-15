شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة المطاعم» تطالب وزير السياحة بتعديل مواعيد الإغلاق: «لتصبح 2 صباحًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة تقدمت بطلب رسمي إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، للمطالبة بإعادة النظر في مواعيد إغلاق المطاعم والكافتيريات ومسارح المنوعات الأعضاء بالغرفة في ظل نجاح والتزام هذه المنشآت بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قررتها الوزارة لإعادة التشغيل والمحددة في الوقت الحالي بنسبة 50%، وإشادة الوزارة بهذا الالتزام وعدم ضبط أية مخالفات تجاه هذه المنشآت في عمليات التطبيق للقواعد والضوابط.

وأضاف «المصري» في تصريحات صحفية، السبت، أن الغرفة طالبت بتعديل مواعيد الإغلاق ومساواة المطاعم والكافتيريات ومسارح المنوعات في القاهرة الكبرى بما تم تطبيقه في مدينة شرم الشيخ، وقيام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتعديل مواعيد الإغلاق للمنشآت والمطاعم والكافتيريات والبازارات السياحية هناك إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وأشار إلى أن الغرفة دعت إلى هذا التعديل في ضوء التعافى من جائحة كورونا وتراجع معدلات الإصابة إلى معدلات مطمئنة وفقاً للإحصاءات اليومية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، وكذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء السماح بفتح المجال لزيارة المحافظات السياحية الأخرى بخلاف المحافظات الثلاثة السابقة وهى ( جنوب سينا، والبحر الأحمر، ومطروح ) شريطة تقديم الوافد نتيجة تحاليل سلبية ( شهادة خلو من فيروس كورونا )، كما أنه يواكب بدء الحركة السياحية الفعلية الوافدة من الدول العربية «موسم السياحة العربية» والتى لها طبيعة خاصة تغلب عليها السياحة الترفيهية.