شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار الماسورة الرئيسية للصرف الصحي في طنطا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسبب انفجار الماسورة الرئيسية للصرف الصحى بنطاق مزلقان القائد بنطاق ترعة القاصد بأول طريق " طنطا – المحلة"، اليوم السبت، فى انقطاع مياه الشرب عن أنحاء مدينة طنطا.
وأكد المهندس عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أنه تم الدفع بالفرق الفنية وسيارات الشفط ومعدات الشركة وفرع الشركة بطنطا، وجارى التعامل مع الموقف ، وإصلاح الكسر بالخط الرئيسي، لسرعة إعادة المياه إلى المدينة، بعد قطعها حتى الانتهاء الإصلاح.
وكان المواطنون بمدينة طنطا فوجئوا، السبت، بانقطاع المياه بصورة مفاجئة وغير معلن عنها منذ صباح اليوم، مما أدى لارتباك العمل في العديد من المستشفيات خاصة الحكومية منها، وتعطل العمل بالمخابز التي شهدت زحاما غير مسبوق.
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