شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: الدعم الرئاسي محرك رئيسي لبدء الدراسة في 12 جامعة جديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المجلس الاعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى خلال انعقاده بمقر جامعة الاسكندرية السبت، أن الدعم الرئاسي كان هو المحرك لبدء الدراسة في جامعات مطروح والوادي الجديد والأقصر الحكومية وثلاث من الجامعات التكنولوجية هي (القاهرة الجديدة-بني سويف- الدلتا) والدافع للتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية من خلال البدء في إنشاء (6) جامعات تكنولوجية جديدة (أسيوط الجديدة- طيبة الجديدة بالأقصر- السلام شرق بورسعيد- برج العرب بالإسكندرية- 6 أكتوبر بالجيزة – والمنصورة).

وزير التعليم العالي يفتتح متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية

وزير التعليم العالي يفتتح متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية

كما وجه المجلس الأعلى للجامعات رسالة شكر وعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه اللا متناهي لمنظومة التعليم والبحث العلمي في مصر.

وحضر الاجتماع الذي عقد في رحاب جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات.

وزير التعليم العالي يفتتح أعمال تطوير بجامعة الإسكندرية

وضمن المجلس قرار الرئيس التاريخي بالموافقة على إنشاء 4 جامعات أهلية، هي: «جامعة الملك سلمان الدولية، بمقراتها الثلاث بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك»جامعة العلمين الدولية«، بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، و»جامعة الجلالة«، بهضبة الجلالة بمحافظة السويس، وأخيراً»جامعة المنصورة الجديدة«، بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية وتوجيه سيادته باستغلال الأراضي التي تمتلكها الجامعات الحكومية في إنشاء جامعات أهلية تتبع تلك الجامعات وأخيرا وليس آخرا كانت موافقته على إطلاق أكبر مشروع رقمي على مستوى الجامعات والمستشفيات الجامعية لتحويل جامعات مصر ومستشفياتها إلى جامعات ومستشفيات ذكية.

وأكد المجلس أن هذه الخطوات تأتي انطلاقاً من إيمان القيادة السياسية العميق، بدور التعليم في النهوض بالمجتمعات، وبناء الانسان والأوطان.

وخلال الاجتماع وافق المجلس على تفويض اللجنة العليا للتنسيق لتحديد أعداد المقبولين بالجامعات بناء على نتائج الثانوية العامة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والسعة الاستيعابية لكل كلية واستراتيجية التنمية المستدامة مصر 20-30، وأنه اعتباراً من تنسيق القبول في العام الجامعي 2020/2021 سيتم إدراج كليتي الهندسة والعلوم بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل لبرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة) .

ووافق المجلس على إدراج كليتي الهندسة وإدارة الأعمال الدولية والانسانيات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة) كما سيتم توضيح بيانات هذه الكليات بدليل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني ،وعلى الطلاب المتقدمين لهاتين الجامعتين اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تعقد بالجامعتين بعد الترشيح .

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وقرر المجلس قبول طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بالجامعات الحكومية المصرية وفق القواعد المنظمة للقبول، كما تقرر قبول طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات بالأقسام الموجودة أمام شعبة العلوم الطبيعية وأمام شعبة الجيولوجيا وفق القواعد المنظمة للقبول، وقبول طالبات شعبتي العلوم والرياضيات بالثانوية العامة المصرية (بدلا من شعبة العلوم فقط) بشعبة الاقتصاد المنزلي بكلية البنات للعام الجامعي 2020/2021، والمتابعة اليومية من قبل رؤساء الجامعات لخطوات تنفيذ خطة استعدادات الجامعات المصرية لتطبيق نمط التعليم الهجين للعام الجامعي 2020/2021.

وأعلن المجلس البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 7 جامعات أهلية جديدة تتبع كل من جامعات أسيوط وحلوان وبني سويف وبنها وأسوان والمنيا والمنصورة، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء كلية للطب البشري بجامعة الوادي الجديد،وعقد بروتوكول التعاون المقدم من وزير التضامن الاجتماعي بشأن مقترح إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية، وكذا تعظيم دور الجامعات المصرية في التصدي لمشكلة الأمية في مصر بالمساهمة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لوزارة التربية والتعليم واعتماد محضري اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للمشروع القومي لمحو الامية الذي تتبناه الجامعات المصرية بتاريخ 7/3/2020 و20/7/2020.