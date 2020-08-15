شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن ومواعيد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالي، السبت، مواعيد وأماكن الحصول على خدمات مكتب التنسيق الجامعي.

وقال السيد عطا، مدير التعليم بالوزارة، إنه يتم فتح معامل التنسيق بالجامعات اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وأشار إلى أنه يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، مضيفا أنه ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

ولفت إلى أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني تتمثل في الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، ومعامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، حيث يمكن للطلاب التوجه لاقرب جامعة لهم.

وأشار عطا إلى أن هناك الكثير المزايا التي يتم يتمتع بها الطلاب ابرزها التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور، بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق، كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير، ويقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

وأوضح أنه يمكن للطالب تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع، وتسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة، ما يمنع حدوث أي أخطاء، حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة، كما تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق علي الإنترنت.

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