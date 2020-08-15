شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صحة لبنان لليوم السابع: الدعم المصرى لبلادى امتداد لدورها التاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور فادى سنان مدير عام وزراة الصحة اللبنانية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ما تشهده لبنان من دعم كبير من قبل مصر ليس بجديد على الدولة المصرية، فقبل الانفجار قدمت مصر مستشفى ميدانيا منذ عام 2006 للفئات الاكثر احتياجا واستفاد منه أعدد كبيرة.

وأضاف الدكتور فادى فى تصريحاته: "أننا اليوم نشهد دعما أخويا من السفارة المصرية هنا فى بيروت، والسفير المصرى الدكتور ياسر علوى على تواصل دائم معنا للوقوف على احتياجاتنا"، مؤكدا أن الدعم اللامحدود من الرئيس السيسى يلخص العلاقات الأخوية التى تربط مصر وبيروت.

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وأشار إلى وقوف الدولة المصرية مع لبنان فى كافة أزماته وليست أزمة الانفجار فقط، بالإضافة للعاطفة الكبيرة التى يلمسها الشعب اللبنانى من أشقائنا المصريين ، وما تقدمه مصر اليوم أمتداد لدورها التايخى.

وقال "نتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور ياسر علوى الذى لم يضن بأى جهد من أجل الإسهام فى رفع المعاناة عن اللبنانيين".

وكان مطار رفيق الحريرى قد استقبل اليوم ثلاث طائرات ضمن الجسر المصرى لمساعدة الشعب اللبنانى ، أقلت إحداها طاقم طبى مكون من 21 طبيبا مصريا يقدم الخدمات العلاجية للمصابين جراء حادث الانفجار أو من المرضى الذين لم يجدوا لهم أماكن فى المستشفيات نتيجة تكدسها بالمصابين .