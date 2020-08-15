إنفوجراف.. الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2020، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني شبكة الإنترنت، وتقرر أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.

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