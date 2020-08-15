تنسيق 2020 .. 10 قرارات للأعلى للجامعات بشأن التنسيق والعام الجامعى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم السبت، اجتماعه الدورى بمقر جامعة الإسكندرية، بحضور رؤساء الجامعات والدكتور محمد لطيف أمين المجلس ويرصد " الخليج 365" أبرز 10 قرارات للمجلس 1- تفويض اللجنة العليا للتنسيق بتحديد أعداد المقبولين بالجامعات 2- إدراج كليتي الهندسة والعلوم بمدينة زويل ببرنامج التنسيق الإلكتروني 3- إدراج كليتي الهندسة وإدارة الأعمال بالجامعة المصرية اليابانية ببرنامج التنسيق الإلكتروني 4- قبول طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات 5- قبول طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات بالأقسام الموجودة أمام شعبة العلوم وشعبة الجيولوجيا Advertisements 6- قبول طالبات شعبتي العلوم والرياضيات بشعبة الاقتصاد المنزلي بكلية البنات. 7- المتابعة اليومية من رؤساء الجامعات لخطوات تنفيذ تطبيق نمط التعليم الهجين للعام الجامعي 2020/2021 8- البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 7 جامعات أهلية جديدة 9- البدء في اتخاذ إجراءات إنشاء كلية للطب البشري بجامعة الوادي الجديد 10- إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية.

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