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بالفيديو والصور.. الهلال الأحمر المصرى يدعم الصليب الأحمر اللبنانى

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ايمان-حنا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار تضافر جهود الدولة المصرية بتقديم كافة أشكال الدعم للشعب اللبنانى ، ساهم الهلال الأحمر المصرى فى جانب من المساعدات التي تقدمها مصر للبنان بتقديم أدوية وعلاجات تساهم في مساعدة الطواقم الطبية  ببيروت على علاج مصابى حادث المرفأ الذى وقع فى الرابع من أغسطس.

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ووصل إلى مطار رفيق الحريرى اليوم طائرتى مساعدات إغاثية وطبية تحمل كل منهما 14 طنا من المواد الغذائية والطبية .

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ومن جانبه أكد السفير المصرى الدكتور ياسر  إن الجسر الجوى الذي أطلقته مصر لمساعدة لبنان يتضمن 4 مراحل، موضحًا أن الأولى عبارة عن المساعدات الطبية، و المرحلة الثانية فشملت مساعدات طبية وغذائية، خاصةً أن بيروت تعرضت لخسائر ضخمة على مستوى صوامع تخزين القمح، أما المرحلة الثالثة فستتضمن الطواقم الطبية، والمرحلة الرابعة ستشهد الإسهام فى إعادة الإعمار.

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وحضر استقبال الطائرات الاغاثية السفير المصرى ببيروت الدكتور ياسر علوى والعميد أحمد شحاته الملحلق العسكرى بالسفارة والمستشار وائل السيسى القنصل المصرى والمستشار عبدالله زهدى والدكتور عمرو العدوى رئيس جامعة بيروت العربية ، والعميد أحمد شحاته الملحق العسكرى فى سفارة مصر ببيروت.

 

 

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