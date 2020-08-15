شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسودان يتفقان على رفض أى قرارات أحادية فيما يتعلق بسد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض المؤتمر الصحفى الذى عقد بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ونظيره السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، نتائج المباحثات الثنائية، والتى تضمنت التأكيد على الالتزام بتعزيز التبادل التجارى وتذليل العقبات التى تواجه الحركة التجارية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون فى النقل وإعادة هيكلة هيئة وادى النيل، وتم التوافق فيما يتعلق بسد النهضة على آلية للتنسيق بين الدول الثلاث ورفض أى قرارات أحادية.

كما استعرضت المباحثات التعاون فى مجال الصحة، حيث وجهت السودان الشكر لمصر على المساعدات التى قدمتها مصر للسودان لمواجهة كورونا، واتفق الجانبان على تبادل المنح الدراسية، بحيث تقدم مصر ٢٠٠ منحة فى جامعة الأزهر، كما تم الاتفاق على تدشين برامج للتأهيل المهنى.