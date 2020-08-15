شكرا لقرائتكم خبر عن رصد غواصة تركية فى المياه الإقليمية لليونان وأثينا تدفع بسفن حربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام يونانية برصد غواصة تابعة للبحرية التركية في المياه الإقليمية للبلاد، في ظل تصعيد التوتر بين أثينا وأنقرة في شرق المتوسط، وحسب القارير، رصدت رادارات الجيش اليوناني غواصة من نوع 209 وسط بحر إيجه، لكنها اختفت من الشاشات مجددا بعد وقت قصير، وأرسل الجيش اليونانى إلى المنطقة مروحيات مضادة للغواصات تمكنت من رصد الغواصة مجددا، عندما كانت على مقربة من رأس سونيون الواقع فى الساحل الجنوبى لمنطقة أتيكا اليونانية على بعد 70 كم عن أثينا.

وذكرت التقارير بحسب "روسيا اليوم" أن المروحيات رصدت الغواصة التركية لدى عبورها مضيق كافيريفس الذي يفصل جزيرتي وابية وأندروس في بحر إيجه، وهي كانت تبحر نحو سواحل أتيكا، وبعد ذلك تم إرسال سفن حربية مضادة للغواصات إلى المنطقة، وتابعت التقارير أن القيادة السياسية والعسكرية اليونانية عقدت بعد ذلك اجتماعا على أرفع مستوى قررت فيه الامتناع عن اتخاذ أي خطوات عسكرية ومواصلة متابعة الغواصة والاستعداد لاستهدافها إذا أقدمت على أي خطوة عدائية، وأفاد موقع Armyvoice الإخبارى اليوناني برصد غواصتين تركيتين أخريين في المياه اليونانية إحداهما غربى جزيرة رودس والأخرى فى محيط جزيرة كارباثوس.

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وأشار الموقع إلى ورود معلومات عن وجود ست-ثمانى غواصات تركية فى المتوسط وبحر إيجه تحاول الاقتراب من سواحل اليونان.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد الحاد بين أثينا وأنقرة في ظل قرار تركيا استئناف أعمال التنقيب قبالة جزيرة قبرص.