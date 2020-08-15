شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قرارات للأعلى للجامعات أبرزها قبول طلاب علمى علوم بكليات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم السبت، اجتماعه الدورى بمقر جامعة الإسكندرية، بحضور رؤساء الجامعات والدكتور محمد لطيف أمين المجلس ، ويرصد ”الخليج 365” أبرز القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات: 1- تفويض اللجنة العليا للتنسيق بتحديد اعداد المقبولين بالجامعات 2- إدراج كليتي الهندسة والعلوم بمدينة زويل ببرنامج التنسيق الإلكتروني 3- إدراج كليتي الهندسة و إدارة الأعمال بالجامعة المصرية اليابانية ببرنامج التنسيق الإلكتروني 4- قبول طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات 5- قبول طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات بالأقسام الموجودة أمام شعبة العلوم الطبيعية وأمام شعبة الجيولوجيا Advertisements 6- قبول طالبات شعبتي العلوم والرياضيات بشعبة الاقتصاد المنزلي بكلية البنات. 7- المتابعة اليومية من رؤساء الجامعات لخطوات تنفيذ تطبيق نمط التعليم الهجين للعام الجامعي 2020/2021 8- البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 7 جامعات أهلية جديدة 9- البدء في اتخاذ إجراءات إنشاء كلية للطب البشري بجامعة الوادي الجديد 10- إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 قرارات للأعلى للجامعات أبرزها قبول طلاب علمى علوم بكليات الذكاء الاصطناعى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.