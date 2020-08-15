شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ينقل تحية الرئيس السيسى لقيادات مجلس السيادة السوداني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له خلال زيارته للسودان اليوم السبت ، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والفريق اول محمد حمدان دقلو موسى، النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي حيث ينقل لهما تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
وخلال اللقاءين سيتم تأكيد عزم البلدين الشقيقين على الارتقاء بالتعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات لمستوى التكامل والتعاضد الشامل بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين في الازدهار والتنمية. كما يتم بحث الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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