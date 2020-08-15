شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالخرطوم يعلن عودة المنح الدراسية والتدريبية المصرية للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير المصرى لدى الخرطوم حسام عيسى، أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للسودان ستناقش كافة الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والربط الكهربائى والسكة الحديد وتسهيل حركة المرور عبر المعابر وتنظيم التجارة والتنسيق بين الأجهزة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد فى تصريح لوكالة السودان للأنباء، "بهذه المناسبة تطابق مصالح القاهرة والخرطوم يحتم عليهما التنسيق على أعلى مستوى بهدف الوصول بالعلاقة إلى مرحلة التكامل التام". مجددا دعم مصر للسودان على كل المستويات لكونه من أكثر الدول أهمية لها.

وكشف عن عودة المنح الدراسية والتدريبية المصرية فى كافة المجالات التدريبية والأزهر.

ونوه السفير المصرى بالسودان، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المضى قدما فى تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية فى مجالات المواصلات والكهرباء والتجارة والزراعة والصناعة والرعى وإنتاج اللحوم وذلك لاستغلال الفرص الضخمة غير المستغلة.

وأعلن فى هذا الخصوص وصول فريق طبى مصرى عالى من 14 طبيبا للمساعدة فى مكافحة الاوبئة والأمراض المتعلقة بالكوارث الطبيعية والسيول.

فيما يصل الثلاثاء المقبل عدد من الطائرات المصرية تحمل مساعدات إنسانية بها أكثر الأجهزة تطورا فى مجال الكشف عن الاوبئة والفيروسات مثل (pcr) بالإضافة إلى أدوية خاصة بالفيروسات، منوهًا إلى أن د. مدبولى يحمل معه هدية من الأدوية والاجهزة كمساعدات للسودان.

وقال أن حجم حركة تدفق البضائع والاستثمار والمواطنين بين البلدين كبير مما يضع على عاتقهما تسهيل الإجراءات ووسائل الراحة للمواطنين.

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