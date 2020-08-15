شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مصري سودانى يؤكد على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلى رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، بيان مصري سوداني بعد لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في الخرطوم، بيان سوداني مصري، والذى أكد على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة ، والالتزام بالمفاوضات كسبيل لحل أزمة سد النهضة.

وقال حمدوك فى المؤتمر الصحفى، إن زيارة رئيس وزراء مصر إلى السودان تأكيد للإرادة السياسية بين البلدين، وفرصة طيبة لمناقشة عدد من القضايا المشتركة والتعاون فى المجالات العديدة ، وتناول قفضية سد النهضة والقضايا الاقليمية.