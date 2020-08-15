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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تكثف الجسر الجوى لإرسال المساعدات العاجلة الى لبنان بتوجيهات من الرئيس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
إستمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإستمرار فتح الجسر الجوى من المساعدات العاجلة المقدمة إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية وتكثيفها لمساعدة أبناء الشعب اللبنانى لتجاوز أثار إنفجار مرفأ بيروت .
وصلت إلى مطار بيروت الدولى مجموعة من طائرات النقل العسكرية فى رحلتها الخامسة وعلى متن أحدها نخبة من الأطباء والإستشاريين والأخصائيين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر من التخصصات الطبية المختلفة والمقرر إنضمامهم للعمل فى المركز الصحى للجامعة العربية ببيروت ، كما ضمت الرحلة شحنة كبيرة من الأدوية والمواد الغذائية الضرورية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.
وأعرب الجانب اللبنانى عن عميق شكره وإمتنانه لمصر قيادة وحكومة وشعباً على موقفها الداعم والمستمر للجمهورية اللبنانية فى مختلف المجالات وإستمرار الجسر الجوى منذ بداية الأزمة ، وحتى الأن ، تأتى تلك المساعى المصرية تأكيداً على مساندة مصر الدائمة للبنان للعبور بها من أزمتها الحالية .
مجموعة من طائرات النقل العسكرية فى رحلتها الخامسة
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