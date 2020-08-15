تنسيق 2020.. 97.60 % الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى لعلمى علوم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للتنسيق، وتوقف الحد الأدنى للقبول للشعبة العلمية عند 400 درجة فأكثر بنسبة 97.60 %.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أنه سيتم فتح المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

Advertisements

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، لافتة إلى أنه ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً فى آخر يوم للمرحلة.