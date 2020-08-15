شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء ونظيره السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، ونظيره السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، مؤتمرا صحفيا بعد قليل وغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، القاهرة، متوجهاً إلى جمهورية السودان الشقيقة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، وعدداً من مسئولي الجهات المعنية، في زيارة تستغرق يوما واحداً؛ وذلك لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك ملف سد النهضة Advertisements

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