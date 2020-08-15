شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. 79.90% الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى لطلاب الأدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للتنسيق، وتوقف الحد الأدنى للقبول الشعبة الأدبية عند 327.5 درجة فأكثر أى بنسبة 79.90% .

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وأوضحت وزارة التعليم العالى أنه سيتم فتح المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، لافتة إلى أنه ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً فى آخر يوم للمرحلة.